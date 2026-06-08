19 morts i centenars de ferits per un terratrèmol de magnitud 7,8 a les Filipines

Les autoritats emeten una alerta de tsunami i confirmen l'arribada d'ones de fins a un metre d'altura
MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys 19 persones han mort a causa del terratrèmol de magnitud 7,8 en l'escala oberta de Richter registrat aquest dilluns a l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines, segons han confirmat les autoritats, que han emès a més una alerta de tsunami.
La Defensa Civil de les Filipines ha indicat en un missatge publicat a través de les xarxes socials que fins ara s'han confirmat pel cap baix 19 morts, 134 ferits, 12 desapareguts i uns 10.000 damnificats a les zones afectades pel sisme.
En aquest snetit, ha alertat que la xifra de víctimes mortals podria augmentar a mesura que es desenvolupen les tasques de recerca i rescat. Els morts es concentren a les regions de Soccsksargen (16 morts i 129 ferits) i Davao (amb 3 morts i cinc ferits).
L'Institut Filipí de Vulcanologia i Sismologia (Phivolcs) ha especificat que el sisme ha tingut l'epicentre uns 32 quilòmetres a l'oest de Maasim, a la província de Sarangani, abans de destacar que l'hipocentre s'ha situat a uns 33 quilòmetres de profunditat, amb prop de 140 rèpliques registrades des d'aleshores.
Així mateix, ha recalcat que ja s'han registrat ones de fins a un metre d'altura a les costes de Kiamba, Maasim i Kudarat, i també de menys d'un metre a Mati i Zamboanga, motiu pel qual es manté una alerta per possible tsunami destructiu a diversos punts del sud del país.