Gairebé 20 ferits en un atac de l'exèrcit d'Ucraïna contra un autobús a Bélgorod

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Gairebé 20 persones han resultat ferides, tres de gravetat, en un atac amb drons perpetrat aquest dimarts per l'exèrcit d'Ucraïna contra un autobús de passatgers que circulava per la ciutat de Xebékino, a la regió russa de Bélgorod, segons han informat les autoritats del país.
El governador de la zona, Aleksandr Xuvaev, ha indicat en un comunicat difós a través de Telegram que un total de 19 civils han resultat ferits, si bé ara per ara ha descartat la presència de víctimes mortals.
Així, ha indicat que 18 dels ferits "han estat traslladats ràpidament a l'Hospital del Districte Central de Xebékino", dels quals "15 presentaven ferides de metralla i tres lesions per punció". Fonts mèdiques han confirmat que almenys sis es troben en estat greu.
"Confio que els nostres metges els brindaran tota l'assistència. Si calgués, traslladarem els ferits a centres mèdics federals. Els desitjo una ràpida recuperació. Com a conseqüència d'aquests atacs, un autobús, un camió i un automòbil han quedat malmesos", ha puntualitzat.
Les tropes ucraïneses han intensificat aquests atacs contra territori rus en un intent per desviar l'atenció de les tropes russes de la línia de front a l'est d'Ucraïna, on continuen avançant en una invasió que va començar ja fa més de quatre anys.