La UA suspèn al Gabon com a membre de l'organisme després del cop d'estat

MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Paz i Seguretat de la Unió Africana (UA) ha suspès aquest dijous al Gabon de la seva participació en l'organisme "fins al restabliment de l'ordre constitucional al país" després del cop d'estat perpetrat per un grup de militars el dimecres.

"El Consell condemna enèrgicament la presa militar del poder en la República del Gabon que va derrocar el president Ali Bongo el 30 d'agost de 2023", ha indicat el Consell en un missatge a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

Gabon, que s'afeigeix a altres països suspesos per les mateixes raons, com Mali, el Sudan, Guinea, Burkina Faso i recentment el Níger, no podrà participar en les "activitats de la Unió Africana, els seus òrgans i institucions".

El president de la Comissió de la Unió Africana, Musa Faki, ja va assenyalar en un comunicat que segueix "amb una gran inquietud" l'evolució dels esdeveniments al país, agregant que la rebel·lió "constitueix una violació flagrant dels instruments jurídics i polítics de la Unió Africana".

La suspensió es produeix una setmana després que l'organisme decidís fer el mateix amb el Níger després de l'aldarull dut a terme per l'actual líder del país, el general nigerino Abdourahmane Tchiani. El Consell ja va mostrar preocupació davant el "ressorgiment" de cops militars que "comprometen la democràcia, la pau, la seguretat i l'estabilitat" en el continent.

El Comitè per a la Transició i la Restauració de les Institucions (CTRI) va proclamar el dimecres com a nou líder del Gabon al cap de la Guàrdia Republicana, el general Brice Oligui Nguema, un càrrec que es formalitzarà el dilluns en una cerimònia que tindrà lloc en el Tribunal Constitucional.

Els colpistes han denunciat en el seu comunicat que "el país travessa una greu crisi institucional, política, econòmica i social" i han recalcat que les recents eleccions "no van complir amb les condicions de transparència, credibilitat i inclusividad esperades pels gaboneses", motiu que hauria desencadenat l'aldarull.

Segons els resultats oficials, el president Ali Bongo s'havia fet amb el 64,27 per cent dels vots, mentre que el seu principal rival, l'opositor Albert Ondo Ossa, hauria rebut el 30,77 per cent dels suports. La coalició Alternança 2023, que li va nomenar com a candidat, va apuntar el dimarts a l'existència d'unes tendències "molt favorables" en el recompte dels vots i va reclamar al mandatari l'organització de "un traspàs pacífic del poder".