El gabinet de guerra d'Israel ordena reprendre els contactes indirectes amb Hamas

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El gabinet de guerra d'Israel ha aprovat aquest dijous ordenar a l'equip negociador que continuï treballant de cara a un possible acord amb Hamas per a l'alliberament dels ostatges durant els atacs executats el 7 d'octubre, que inclouria un alto el foc a la Franja de Gaza.

L'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha assenyalat que el gabinet de guerra ha decidit en una reunió mantenir aquests esforços, mentre que fonts citades pel diari 'Haaretz' han desvelat que s'hauria donat més marge de maniobra a la delegació.

Així, les mateixes fonts han especificat que han abordat les propostes de l'equip negociador de cara a reiniciar les negociacions indirectes amb Hamas, que demana un alto el foc i la retirada de les tropes de Gaza com a requisit per a un acord, extrem rebutjat frontalment per Israel.

La decisió s'ha pres quan les autoritats d'Egipte han amenaçat amb retirar-se com a mediador de les converses, després que la cadena CNN ha publicat que la intel·ligència egípcia havia canviat lleument els termes del pacte sense el coneixement de la resta de mediadors.

Els contactes estan estancats des de fa setmanes, després de l'ofensiva contra Rafah, a la frontera entre la Franja i Egipte, amb prou feines l'endemà que Hamas va anunciar que acceptava una proposta d'acord presentada per Egipte i Qatar, considerada insuficient per Israel.

Les operacions militars israelianes van permetre a l'exèrcit ocupar el 7 de maig el costat palestí del pas fronterer i van suspendre l'entrada d'ajuda humanitària, la qual cosa ha desencadenat l'alarma internacional. A més a més, unes 900.000 persones han fugit des d'aleshores de la ciutat, segons l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA).