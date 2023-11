El G7 demanarà una "pausa humanitària" a la Franja de Gaza per permetre l'enviament d'ajuda

Els ministres d'Exteriors reafirmen la seva postura respecte a Ucraïna, que no canviarà malgrat el "desviament de l'atenció" a Pròxim Orient

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Exteriors dels països membre del G7 demanaran aquest dimecres una "pausa humanitària" a la Franja de Gaza per permetre l'enviament d'ajuda a l'enclavament, segons han informat fonts del Govern nipó a l'agència de notícies japonesa Kyodo.

Per la seva banda, la ministra d'Exteriors del Japó, Yoko Kamikawa, oferirà una roda de premsa per mostrar una "postura unida" respecte al conflicte entre el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i Israel una vegada acabin totes les reunions a Tòquio, la capital del país, que aquest any ocupa la Presidència del G7.

En aquest sentit, el G7 mostrarà tot el seu suport al dret a defensar-se d'Israel contra Hamas com a resposta als atacs de la milícia palestina contra el sud del país el passat 7 d'octubre, que van deixar més de 1.400 israelians morts i entorn de 240 ostatges.

De fet, aquesta és la postura que ha expressat aquest dimarts Kamikawa abans de reunir-se amb el seu homòleg estatunidenc, Antony Blinken, a qui ha transmès tot el seu suport en la seva postura diplomàtica respecte al conflicte.

Les pauses humanitàries han estat defensades pels Estats Units per permetre evacuacions i l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja sense arribar a detenir els combats; un alto el foc beneficiaria militarment a Hamas, que podria reorganitzar-se, segons han repetit en nombroses ocasions alts funcionaris estatunidencs.

D'altra banda, el G7 també ha confirmat el seu "ferm suport" a Ucraïna i han defensat les sancions econòmiques contra Rússia, i han manifestat que el desviament de l'atenció mundial cap a Pròxim Orient no provocaran canvis en la seva postura.

Les autoritats de la Franja de Gaza han xifrat en 10.300 els palestins morts pels atacs d'Israel, entre els quals es troben 4.200 nens; les de Cisjordània han assegurat que, en el mateix període, les incursions de l'Exèrcit d'Israel i els assalts de colons han deixat més de 150 morts.