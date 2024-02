El G7 demana explicacions al Govern rus per la mort de Navalni

Zelenski agraeix el suport de la comunitat internacional i demana que continuï activa i unida per aconseguir la "victòria comuna" contra Rússia



MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Els líders del G7 ha mantingut aquest dissabte una conversa telefònica i han publicat un comunicat en el qual demanen al Govern rus "aclarir plenament" la mort de l'opositor Aleksei Navalni, mort en una presó de Sibèria el passat 16 de febrer.

"Instem el Govern rus a aclarir plenament les circumstàncies de la seva mort. Igualment, instem al Govern rus a alliberar tots els presos injustament detinguts i cessar la persecució contra l'oposició política i la repressió sistemàtica dels drets i llibertats dels russos", ha apel·lat el comunicat.

A més, adverteixen que "els culpables rendiran comptes per la mort de Navalni" mitjançant "la imposició de mesures restrictives en resposta a violacions i abusos de drets humans a Rússia".

El document està particularment centrat en la guerra d'Ucraïna, atès que la seva publicació coincideix amb el segon aniversari de la invasió russa a gran escala. "Continuarem donant suport al dret a defensar-se d'Ucraïna i reiterant el nostre compromís amb la seguretat d'Ucraïna a llarg termini", han indicat.

"Estem incrementant la nostra ajuda de seguretat a Ucraïna i estem augmentant la nostra producció i entregues per ajudar el país", han afegit, al mateix temps que han destacat l'aprovació d'un fons de 50.000 milions d'euros a la UE per "donar suport financer crucial a Ucraïna fins el 2027".

El G7 demana així a Rússia "el cessament immediat de la seva guerra d'agressió i la retirada completa i incondicional de les seves forces militars del territori reconegut internacionalment com a ucraïnès". Condemna en particular la celebració de "suposades eleccions" als territoris ocupats militarment per Rússia també en les eleccions presidencials en les quals Vladímir Putin opta a la reelecció entre el 15 i el 17 de març.

Els països del G7 esmenten així els "continus atacs brutals contra civils i infraestructura civil i crims de guerra perpetrats per forces russes a Ucraïna, inclosa violència sexual". Per tot això defensen les sancions econòmiques vigents i anuncien l'aprovació de "sancions addicionals" contra individus i empreses a tercers països que ajudin a Rússia a adquirrir armament. Esmenten en particular l'ajuda de tercers països com Corea del Nord i l'Iran.

Els aliats denuncien, a més, la "irresponsable retòrica nuclear de Rússia". "Les amenaces de Rússia sobre l'ús de l'arma nuclear (...) són inadmissibles", han remarcat.

"Ucraïna entra en el tercer any d'aquesta incessant guerra. El seu govern i el seu poble poden comptar amb el suport del G7 pel temps que calgui", conclou el document.

ZELENSKI DEMANA UNITAT PER A UNA "VICTÒRIA COMUNA"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha donat les gràcies a la comunitat internacional pel suport brindat durant aquests dos anys de conflicte armat i ha instat els seus aliats a romandre "actius i incansables" per aconseguir una "victòria comuna" contra Rússia.

"Ja hem aconseguit molt, i el món té la sensació que Putin pot perdre aquesta guerra. I quan perdi, no només significarà que algú guanya, sinó que tota la comunitat mundial de nacions i el dret internacional com a tal prevaldran. Ens n'hem d'assegurar", ha reivindicat Zelenski.

Per a això, el mandatari ucraïnès ha reclamat decisió, "necessària per a l'èxit comú", i instat a "mantenir els principis perquè triomfi la justícia". Així mateix, ha instat la comunitat internacional a "ser actius i incansables en la mesura en què sigui necessari per protegir el nombre de vides humanes més elevat possible" i ha cridat a "estar units exactament com exigeix la nostra victòria, la nostra victòria comuna".

"Sabeu molt bé tot el que necessitem per mantenir el nostre cel protegit; per reforçar el nostre exèrcit a terra; i sabeu tot el que necessitem per mantenir i continuar el nostre èxit al mar; i sabeu perfectament que necessitem tot això a temps. Comptem amb vostès", ha conclòs Zelenski adreçant-se als membres del G7.