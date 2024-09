El G7 condemna "enèrgicament" l'enviament de míssils balístics iranians a Rússia

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Exteriors dels Estats membre del G7 han condemnat aquest dissabte en un comunicat conjunt l'exportació de míssils balístics iranians amb destinació a Rússia, alertant del subministrament continuat d'armes per part de Teheran a Moscou "malgrat les reiterades crides internacionals perquè deixi de fer-ho".

"Nosaltres, els ministres d'Afers exteriors del G7 (Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Regne Unit i Estats Units) i l'alt representant de la UE, condemnem en els termes més enèrgics possibles l'exportació per part de l'Iran i l'adquisició per part de Rússia de míssils balístics iranians", comença l'escrit.

Els signants de la nota han alertat que el desacatament de les autoritats iranianes en aquest context "representa una nova escalada del suport militar iranià a la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna", asseverant que "Rússia ha utilitzat armament iranià (...) per matar civils ucraïnesos i atacar la seva infraestructura crítica".

El G7 ha reiterat que "l'agressió de Rússia constitueix una flagrant violació del Dret Internacional" i han instat l'Iran a "cessar immediatament tot suport a la guerra il·legal i injustificable de Rússia contra Ucraïna i aturar aquestes transferències de míssils balístics, vehicles aeris no tripulats i tecnologia relacionada, que constitueixen una amenaça directa per al poble ucraïnès i per a la seguretat europea i internacional en general".

Així mateix, han lamentat que l'"inacceptable" suport de l'Iran a la guerra "il·legal" de Rússia a Ucraïna "soscava encara més la seguretat mundial", per la qual cosa s'han compromès a "exigir comptes" a Teheran i a respondre "amb noves i importants mesures".

Aquesta declaració conjunta arriba després que l'alta representant de l'ONU per a Afers de Desarmament, Izumi Nakamitsu, va expressar aquest divendres la seva "profunda preocupació" davant la contínua transferència d'armes i municions a Ucraïna i Rússia, en violació del Dret Internacional, i va cridar "tots" els Estats a adherir-se als tractats de desarmament.

Des de la invasió russa d'Ucraïna el 24 de febrer del 2022, més d'11.700 civils han mort i més de 24.600 han resultat ferits a Ucraïna, segons les dades recollides per l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans.

L'agost passat ha estat el segon mes amb el nombre de víctimes civils més elevat aquest 2024, amb almenys 184 civils morts i 856 ferits a Ucraïna.