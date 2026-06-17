El G7 anuncia el reforç de les seves sancions al petroli i al gas rus

Europa Press/Contacto/French Ministry for Europe a
MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els líders del G7, dirigents dels set països més industrialitzats del món, s'han compromès aquest dimarts per la nit a "augmentar la pressió" sobre l'"economia de guerra russa" a través del reforç de les seves sancions al gas i petroli de Moscou, després del cim celebrat a la localitat francesa d'Évian-les-Vains.
"Ens comprometem a augmentar la pressió sobre l'economia de guerra russa", han anunciat en un comunicat conjunt difós per l'Elisi, en el qual precisen que reforçaran les seves sancions "incloses les dirigides als sectors del petroli i el gas".
Ho han fet després de considerar que aquest és "el moment adequat per adoptar mesures addicionals", després de l'anunci de l'acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, que contempla la reobertura de l'estratègic estret d'Ormuz, malgrat que, de moment, es desconeix el text exacte del mateix.