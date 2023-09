El G20 acorda convertir l'Unió Africana en membre permanent

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Índia, Narendra Modi, ha anunciat aquest dissabte que el G20, que reuneix a les principals economies del món, ha pres la històrica decisió d'incloure l'Unió Africana (UA) com a membre permanent, un acord que estava previst i que converteix el bloc en la segona organització regional a sumar-se al grup.

A l'inici de la cimera anual del G20 a Nova Delhi, la capital d'Índia, Modi ha convidat al president de la UA, Azali Assoumani, a "prendre seient com a membre permanent del G20" després d'arribar a un acord amb els Estats membre.

El president de les Comores s'ha apropat el mandatari indi i li ha fet una abraçada en un acte que la delegació comorense ha qualificat de "històric". La decisió cerca fer del G20 un grup més "inclusiu" i reforçar el paper del Sud Global, un dels principals objectius de la presidència índia.

La UA --formada per 55 Estats africans-- portava set anys sol·licitant la seva inclusió com a membre de ple dret, si bé ara com ara el G20 solament comptava amb la Unió Europea com a únic membre permanent en representació d'un bloc de països.

Està previst que les parts abordin altres qüestions de gran importància, com el canvi climàtic i la reforma del Banc Mundial, en una cimera que durarà fins al diumenge.