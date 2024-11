El futur ambaixador estatunidenc a Israel afirma que Trump podria donar suport a l'annexió de Cisjordània

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El futur ambaixador estatunidenc a Israel, Mike Huckabee, nomenat aquest dimarts pel president electe, Donald Trump, ha afirmat que "per descomptat" la nova Administració podria donar suport a una annexió de Cisjordània per part de l'Estat hebreu, dies després que el ministre de Finances israelià, Bezalel Smotrich, afirmés veure en la victòria del magnat republicà una "oportunitat" per a la "sobirania" als territoris palestins.

Huckabee ha fet aquesta declaració aquest dimecres a la ràdio militar israeliana, quan ha estat preguntat si "podria annexionar-se Cisjordània durant el mandat de Trump".

"Per descomptat, però el president farà la política. El poble d'Israel mereix un país segur. Qualsevol cosa que pugui fer per satisfer això serà un privilegi", ha respost l'exgovernador d'Arkansas.

Aquestes paraules es produeixen tan sols un dia després que Trump el designés com a pròxim ambaixador a Israel, un lloc diplomàtic clau tenint en compte les tensions regionals i els diferents fronts oberts per a l'Exèrcit israelià.

En anunciar el nomenament, Trump va destacar de Huckabee que "estima Israel i al poble d'Israel i que "treballarà incansablement per aconseguir la pau al Pròxim Orient".

L'exgovernador s'ha pronunciat en els darrers mesos respecte a la guerra al Pròxim Orient i ha defensat postures contràries a l'alto-el-foc com a moneda de canvi per facilitar les negociacions amb Hamas, doncs considera que no s'ha d'entaular diàleg amb un grup terrorista i advoca per la seva eliminació total.