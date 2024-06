El futbolista Jules Kounde rebutja el vot a Agrupació Nacional, un partit "fundat en l'odi al pròxim"

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El futbolista de l'FC Barcelona i internacional per la selecció francesa Jules Kounde s'ha manifestat aquest diumenge, dia de celebració de la primera volta de les eleccions legislatives al seu país, en contra del vot al partit ultradretà Agrupació Nacional, "fundat en l'odi al pròxim i en la desinformació".

Agrupació Nacional, liderat per Marine Le Pen i Jordan Bardella, parteix com a favorita en les legislatives anticipades d'aquest diumenge, declarades el 9 de juny pel president francès, Emmanuel Macron, i en les quals la formació aspira a consolidar el seu avanç registrat en les passades eleccions europees.

En un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, Kounde percep que "l'extrema dreta mai no ha portat un país cap a més llibertats, més justícia i convivència" i no considera "que mai no ho farà".

"Veig un partit fundat en l'odi al pròxim, en la desinformació i les paraules que pretenen estigmatitzar-nos i dividir-nos", ha manifestat l'internacional francès de 25 anys.

Per aquest motiu, Kounde entén que Agrupació Nacional "no és la solució" per als problemes que travessa el seu país, segons ha fet saber en un missatge, que no vol enquadrar "com una lliçó", sinó com "una opinió personal perquè la gent en faci el que vulgui".

Kounde ha indicat de totes maneres que el dia d'avui (diumenge) és "important per a França i per al seu futur" i donat el context actual "votar és tant un deure de com un dret".

"La força de la democràcia és que cada veu compta i tots són lliures de donar la seva opinió", ha acabat.