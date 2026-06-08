Fujimori es perfila guanyadora de la segona volta del Perú amb el 52% dels vots i més del 50% escrutat

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MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -
La candidata del partit ultradretà Força Popular, Keiko Fujimori, es consolida com a guanyadora de la segona volta de les eleccions presidencials del Perú, celebrades aquest diumenge, amb el 52,7% dels vots, d'acord amb l'escrutini de l'Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE) que ja s'ha completat en un 52,2%.
D'aquesta manera, Fujimori avantatja per un estret marge al candidat esquerrà de Junts pel Perú, Roberto Sánchez, que cull fins al moment el 42,2% dels sufragis, segons l'escrutini oficial de l'ONPE.
Les urnes s'han mantingut obertes entre les 7.00 i les 17.00 hores (14.00 i 00.00 hores en l'Espanya peninsular) havent-se instal·lat 92.766 taules de votació, segons dades de les autoritats electorals; d'elles, 2.260 corresponen a la regió de Lima Metropolitana i la província constitucional del Callao, on en la primera volta va haver-hi greus problemes logístics pel repartiment de material.