Fujimori avança que en els "propers dies" els militars estaran als carrers del Perú per combatre el crim

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MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, ha anunciat que en els "propers dies" efectius de les Forces Armades estarán desplegats als carrers per reforçar les tasques de control i seguretat de la Policia, en un moment en el qual el país ve arrossegant una greu crisi de seguretat.
"En els propers dies, les Forces Armades estaran als carrers i també en el sistema de transport", ha avançat en una vídeo publicat a les últimes hores a les seves xarxes socials, en línia amb les promeses que va fer durant la campanya que, aquesta vegada sí, l'han portada fins a la presidència després de tres intents fallits.
Així mateix, ha traslladat que els militars també seran desplegats en els centres penitenciaris del país per reforçar la seguretat, després d'un acord aconseguit recentment en una reunió del govern.