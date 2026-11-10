El Front Polisario declara una "mobilització general" contra el Marroc

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Front Polisario ha anunciat aquest dimarts l'estat de "mobilització general" per enfrontar-se a "l'ocupant expansionista marroquí" als deu dies d'expirar la missió de l'ONU al Sàhara Occidental pel fracàs dels borradors presentats pels Estats Units i Rússia al Consell de Seguretat.
Després d'una reunió d'emergència, el president de l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica i líder del Front Polisario, braç de les aspiracions d'autodeterminació sahrauís, Brahim Gali, "va decidir declarar l'estat de mobilització general" i fer una crida "a tots els fills i filles del poble sahrauí per preparar-se per complet davant totes les conspiracions i maniobres de l'enemic.
Gali reclama l'unitat sota aquesta mobilització per "superar tots els desafiaments, i continuar amb el llegat dels màrtirs, defensant la terra, l'honor i les eleccions lliures del nostre poble en la llibertat, l'autodeterminació i la independència".
Així mateix, el Polisario també demana a tots els pobles de la regió per resistir "l'agressió expansionista marroquina que amenaça la seguretat de tots nosaltres, l'estabilitat de nostres països i la integritat de nostres terres".