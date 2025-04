Francesc tindrà un funeral més senzill: sense tres taüts, ni cadafal ni al·lusions a 'romano pontifice'

ROMA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc va simplificar el passat mes de novembre el ritual dels funerals pontificis eliminant, entre d'altres, la tradició dels tres taüts, el cadafal, el bàcul papal o els tractaments més enllà de bisbe i papa.

Així es reflecteix en la segona edició de l'"Ordo exsequiarum Romani Pontificis, el llibre litúrgic que guia el funeral del papa i que va ser editat i publicat per l'Oficina per a les Celebracions Litúrgiques del Summe Pontífex. Francesc, que va rebre el primer exemplar del volum imprès el 4 de novembre del 2024, va aprovar-ne la publicació el 29 d'abril del 2024.

Tal com va subratllar el passat mes de novembre el mestre de les Celebracions Litúrgiques dels Pontífexs, l'arquebisbe Diego Ravelli, es va fer necessària una segona edició "perquè el papa Francesc va demanar simplificar i adaptar alguns ritus perquè la celebració de les exèquies del bisbe de Roma expressés millor la fe de l'Església en Crist ressuscitat".

En concret, el desig de Bergoglio era que el nou ritu subratllés "encara més que el funeral del romà pontífex és el d'un pastor i deixeble de Crist i no el d'un poderós home d'aquest món".

Una de les principals novetats és la introducció de les indicacions necessàries per a una possible inhumació en un lloc diferent de la basílica vaticana, com ja va avançar Francesc, que vol ser enterrat a la basílica de Santa María la Major de Roma.

Es mantenen les anomenades 'tres estacions' que precedeixen al ritual d'exèquies, és a dir, els passos que s'han de fer després de la mort d'un pontífex, encara que en la primera estació s'indica que la constatació de la mort es farà a la seva capella privada, en lloc de l'habitació on va morir i immediatament el cos es dipositarà a l'únic taüt de fusta amb l'interior de zinc, abans de ser traslladat directament a la basílica.

Anteriorment, el cos del papa es traslladava a la capella del Palau Apostòlic, ja que allà residia el pontífex, però Francesc vivia a la residència de la Casa Santa Marta, per la qual cosa es va eliminar aquest pas.

També es van precisar alguns passatges de la segona estació: ja que la deposició al fèretre ja ha tingut lloc després de la constatació de la mort, el fèretre es tanca el dia abans de la missa exequial.

A la basílica vaticana, el cos del papa difunt s'exposarà directament al fèretre obert per a la veneració dels fidels, però no en un cadafal --l'armadura recoberta de vestidures que es col·loca a l'Església per a unes exèquies solemnes-- com havia estat fins ara i tampoc es col·locarà el bàcul papal junt amb el fèretre durant aquesta exposició.

Finalment, en la tercera estació, que incloïa el trasllat del fèretre al sepulcre i l'enterrament, s'elimina la tradició d'enterrar els papes en tres taüts: un de xiprer, un segon de plom i un tercer de roure.

A més, seguint el model dels funerals de bisbes, durant les cerimònies religioses es faran servir títols més senzills, eliminant l'al·lusió 'romano pontifice'.

Malgrat que es manté la figura del camarlenc, la persona que s'ocupa de diverses qüestions en absència del papa, Francesc ha eliminat l'anomenada 'cambra apostòlica' un col·legi d'eclesiàstics que assistia al cardenal camarlenc durant la gestió de la seu vacant.