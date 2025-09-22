França i el Regne Unit insten Israel a no adoptar represàlies pel reconeixement de Palestina

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors del Regne Unit i França, Yvette Cooper i Jean-Noel Barrot, han exhortat aquest dilluns les autoritats d'Israel a no adoptar represàlies pel reconeixement de l'Estat palestí, una amenaça que el govern de Benjamin Netanyahu ha deixat en l'aire.
Una d'aquestes amenaces passa per l'annexió de Cisjordània, però Cooper ha insistit que l'anunci del primer ministre britànic, Keir Starmer, no va en contra dels interessos d'Israel, ja que seria "la millor manera de respectar la seguretat" tant d'israelians com de palestins.
"Té a veure amb protegir la pau i la justícia del Pròxim Orient", ha recalcat Cooper en una entrevista a la BBC en la qual ha reivindicat la responsabilitat del Regne Unit de revifar la solució dels dos estats davant les tesis extremistes que han crescut en tots dos bàndols.
"El més fàcil", ha afegit, "seria mirar cap a una altra banda i dir que és massa difícil", però Londres no considera viable aquesta opció quan hi ha tanta "devastació" i "patiment". El Govern britànic, no obstant això, no ha concretat cap calendari.
Per la seva banda, el cap de la diplomàcia francesa ha anticipat que aquest dilluns serà "un gran dia per a la pau", ja que està previst que França repliqui els anuncis del Regne Unit, Austràlia i el Canadà i passi a reconèixer formalment Palestina com a estat.
Segons Barrot, que ha concedit una entrevista a TF1, es tracta d'"una gran victòria diplomàtica per a França", impulsora juntament amb l'Aràbia Saudita de la cimera que acollirà l'ONU per apostar expressament per la solució dels dos estats al Pròxim Orient.
Quant a la possibilitat que el Govern israelià adopti represàlies, el ministre francès ha assenyalat que, arribat el cas, França respondrà "amb extrema fermesa". "Espero que no hi arribem, perquè aquesta iniciativa convé per a la seguretat d'Israel", ha al·legat Barrot.