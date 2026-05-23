França prohibeix l'entrada al país a Itamar Ben Gvir per maltractar als activistes de la flotilla

El Govern francès demana a la Unió Europea que sancioni d'una vegada al ministre de Seguretat israeliana
MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern francès ha anunciat aquest dissabte que prohibeix "amb efecte immediat", l'entrada al país de l'ultranacionalista ministre de Seguretat israeliana, Itamar Ben Gvir, per maltractar als integrants de l'última flotilla humanitària per a Gaza interceptada aquesta setmana per Israel en aigües internacionals.
"Amb efecte immediat, Itamar Ben-Gvir té prohibida l'entrada a territori francès", ha sentenciat el ministre d'Exteriors francès, Jean Noel Barrot, en un comunicat publicat en xarxes socials en el qual denuncia les "reprovables accions" de Ben Gvir, "contra ciutadans francesos i europeus que viatjaven a bord de la flotilla Global Smud".
Si bé França "desaprova la iniciativa de la flotilla", un esforç per trencar el bloqueig israelià sobre Gaza "que no produeix resultats útils i sobrecarreguen els serveis diplomàtics i consulars", el ministre també ha declarat "intolerable" que ciutadans francesos siguin amenaçats, intimidats o maltractats d'aquesta manera, especialment per un funcionari públic.
"Aquestes accions se sumen a una llarga llista de declaracions i actes indignants que inciten a l'odi i la violència contra els palestins", ha afegit Barrot abans d'instar, com ja ha fet per exemple el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, que la Unió Europea imposi sancions a un dels elements més extremistes del Govern israelià.