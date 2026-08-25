El pas d'un tornado per Pomas, al sud de França, deixa 2 desapareguts i més de 40 ferits

MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 40 persones han resultat ferides i 15 d'elles han hagut de ser hospitalitzades després del pas d'un tornado que també deixa 2 persones desaparegudes des de la tarda del dilluns a la localitat de Pomas, al departament de l'Aude, al sud de França.
Pel que fa a les 2 persones que busquen els serveis de rescat centrant-se en les runes d'un habitatge --informació revelada per fonts de la investigació citades per la televisió francesa BFMTV--, la secretària general de la prefectura de l'Aude, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, ha assenyalat a la mateixa cadena que "les operacions per esclarir els dubtes continuaran durant tota la nit" amb importants recursos.
Mentre, la mateixa prefectura, pertanyent a la regió del Llenguadoc-Rosselló, ha comunicat en un breu informe difós a les xarxes que "41 persones han estat traslladades al punt de reunió de víctimes, incloent-ne 15 que han estat evacuades a un hospital".
L'autoritat departamental ha xifrat en 300 els habitatges afectats pel tornado, una situació davant la qual "s'estan duent a terme operacions per assegurar els edificis, especialment les plantes baixes dels habitatges més afectats, per prevenir qualsevol risc d'ensulsiada". A més, diverses carreteres romanen tancades al trànsit.
Més de 120 bombers han estat mobilitzats a l'espera de l'arribada de "reforços de departaments veïns (que) estan en camí", segons la prefectura de l'Aude, que afegeix que "la gendarmería està desplegada per assegurar la zona i vigilarà la regió i els seus voltants durant tota la nit".
Paral·lelament, ja només els departaments de Còrsega del Sud i Alta Còrsega estan en alerta taronja per tempestes elèctriques durant la nit, segons ha indicat Météo France en un últim informe de la jornada en què ha tornat a reduir en dos els territoris en aquest nivell, retirant les Boques del Roine i Var d'una llista que, hores abans, assolia els 20 departaments, repartits principalment pel centre i sud del país.
Així mateix, s'ha informat que s'han batut rècords de velocitat del vent al sud-est. L'estació de Pézenas-Tourbes, en el departament de l'Erau, ha registrat una ràfega de 121 km/h, tres més que el rècord anterior, establert a l'agost de 1999 amb una ràfega de 118,8 km/h.
Mentre, al Vaucluse es va registrar una ràfega de vent de 146,5 km/h. També hi ha rècords mensuals en Béziers-Cap d'Agde, en l'Aude, i en Salon-de-Provence (Boques del Roine).