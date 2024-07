El Partit Socialista francès demana a Macron evitar una aliança amb Agrupació Nacional

Faure: "França mereix quelcom millor que una alternativa entre neoliberalisme i feixisme"



MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Socialista de França, Olivier Faure, ha demanat aquest diumenge al president del país, Emmanuel Macron, que eviti formar una aliança governamental amb l'ultradretana Agrupació Nacional, de cara a imposar un cordó sanitari a la ultradreta, després que les primeres projeccions indiquin que la formació de Marine Le Pen hagi baixa al tercer lloc, per darrere de la coalició d'esquerres Nou Front Popular i el centrista Junts per la República.

"França mereix quelcom millor que una alternativa entre neoliberalisme i feixisme", i ha subratllat que aquesta votació "és abans que res la victòria" del Front Popular, que "va saber unir l'esquerra, encarnar una esperança, imposar un front republicà contra el perill de l'extrema dreta". "No ens prestarem a cap coalició d'oposats que trairia el vot dels francesos i perllongaria les polítiques macronistes", ha dit.

En aquest sentit, ha assenyalat que aquesta votació "ha d'obrir una veritable refundació", assegurant que hi haurà un abans i un després després d'aquest 7 de juliol, sense que es faci una "coalició de contraris". Així, considera que aquests comicis han "permès evitar el pitjor". Amb tot, ha indicat que "el Nou Front Popular ha de fer-se càrrec d'aquesta nova pàgina" de la història del país" amb el seu programa com a "única brúixola".

Les projeccions situen eal Nou Front Popular com a formació amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República de Macron (150-180 diputats) i Agrupació Nacional (120-150 diputats). L'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.