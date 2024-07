El partit de Macron considera "evident" que Mélenchon "no pot governar França"

El líder de Renaixement destaca que "desenes de milions" de francesos han dit "massivament 'no' a l'extrema dreta"



MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del partit Renaixement, Stéphane Séjourné, ha considerat aquest diumenge després de la publicació de les primeres projeccions de la segona volta de les eleccions legislatives que és "evident" que el Nou Front Popular, liderat per Jean-Luc Mélenchon, "no pot governar França", argumentant que cap coalició té majoria a l'Assemblea Nacional.

El també ministre d'Exteriors en funcions ha subratllat el resultat --encara sense confirmar-- de la seva formació, que hauria quedat en segon lloc malgrat que en la primera volta va estar per darrere de l'ultradretana Agrupació Nacional i del Front Popular. "Contràriament al que alguns van predir, el moderat bloc central republicà segueix aquí, dempeus", ha celebrat.

Així mateix, ha tingut paraules d'agraïment per als candidats a diputats que han perdut l'escó o que "s'han retirat en nom dels valors republicans". "Avui, la nostra família política ha sabut mobilitzar milions de francesos entorn d'un projecte republicà, progressista, europeu i humanista. Avui Junts per la República ha participat en la clara victòria dels demòcrates. Desenes de milions de francesos han dit conscientment, sobiranament i massivament 'no' a l'extrema dreta", ha aplaudit.

Amb tot, ha indicat que "el moment és massa greu per no estar a l'altura" de la "responsabilitat col·lectiva", per "respondre als problemes quotidians dels francesos", entre els quals inclou el poder adquisitiu, la seguretat, l'ocupació i l'ecologia. "Seguirem defensant els nostres valors", ha dit davant dels seus simpatitzants.

No obstant això, ha posat l'accent que la seva formació serà "intransigent" en la defensa dels valors republicans, contra el racisme i l'antisemitisme. Al seu torn, ha manifestat el manteniment del suport a Ucraïna enfront de Rússia.

Les projeccions situen el Nou Front Popular com a formació amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República de Macron (150-180 diputats) i Agrupació Nacional (120-150 diputats). L'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.