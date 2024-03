El Parlament francès aprova incloure el dret a l'avortament en la Constitució

La cerimònia de ratificació serà divendres, Dia de la Dona, a la plaça Vendome oberta al públic



El Parlament francès ha celebrat aquest dilluns una sessió conjunta d'ambdues cambres --l'Assemblea Nacional i el Senat-- en què han donat el vistiplau definitiu a incloure el dret a l'avortament en la Constitució, convertint França en el primer país del món a donar aquest pas.

L'Assemblea Nacional va donar 'llum verda' a aquesta mesura a finals de de gener, deixant la pilota a la teulada d'un Senat controlat per la dreta, i es temia que pogués tirar per terra la proposta. No obstant això, la Cambra alta també va votar la setmana passada a favor de blindar la interrupció de l'embaràs a nivell constitucional.

Després d'aquest pas, el president de França, Emmanuel Macron, va celebrar la notícia i convocar per a aquest dilluns el denominat Congrés del Parlament, una sessió conjunta d'ambdues cambres en què s'aborden revisions constitucionals quan no s'utilitza el referèndum.

A Congrés del Parlament, que està conformat per un total de 925 membres --348 senadors i 577 diputats--, ha donat 'llum verda' definitiva a la mesura amb un total de 780 suports, segons ha anunciat la presidenta de l'Assemblea Nacional gal·la, Yael Braun-Pivet, i recull BFMTV.

Poc després, el president Macron ha llançat una publicació a les seves xarxes socials on enalteix el "orgull francès" per enviar un "missatge universal", i ha fet una crida a la població a participar en la cerimònia d'aprovació del dret a nivell constitucional.

El mandatari ha anunciat que divendres, Dia Internacional de la Dona, a la cèntrica plaça parisenca de Vendome se celebrarà "la primera cerimònia de segellament (d'un dret constitucional) oberta al públic". "Celebrem junts l'entrada d'una nova llibertat garantida en la Constitució", ha dit.

La decisió de blindar constitucionalment l'avortament ha despertat diferències entre la societat francesa. Aquest mateix dilluns, un grup d'antiavortistes s'ha congregat als voltants del Palau de Versalles, lloc on s'ha celebrat el Congrés del Parlament, sota el lema 'Jo també vaig ser un embrió'.