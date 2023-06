Onze detinguts a París per les protestes després de la mort a trets d'un adolescent en Nanterre

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys onze persones han estat detingudes aquest dimecres a la capital de França, París, en el marc de les protestes després de la mort a trets d'un adolescent de 17 anys a mans d'un membre de les forces de seguretat durant un control de trànsit en el suburbi parisenc de Nanterre.

Les tensions, a més de la capital, s'han registrat en Lille, on la Policia ha carregat contra els manifestants, que han llançat pots de fum i han cremat contenidors, una imatge que també s'ha repetit al barri de Reynerie, a Tolosa de Llenguadoc.

En diverses parts de França, com a Nantes o a París, els manifestants que han protestat aquest dimecres contra la il·legalització de l'organització ecologista Aixecaments de la Terra per part del Govern francès s'han sumat a les concentracions per la mort del jove.

Les protestes han esclatat després que un jove de 17 anys rebés un tret en el pit en un control policial, després de la intercepció del seu vehicle. L'agent responsable, que romandrà detingut fins al dimecres, ha afirmat en una primera audiència que va actuar "en defensa pròpia", ha recollit el diari 'Li Figaro'.

Després de la mort de l'adolescent, la Policia va denunciar un intent d'atropellament, si bé un vídeo ha desmentit aquesta versió. El Govern ha desplegat a uns 2.000 policies i gendarmes en el suburbi parisenc de Nanterre.