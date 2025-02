Un mort i dos ferits a ganivetades per un individu amb antecedents de terrorisme a França

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort i dues més han resultat ferides aquest dissabte a la localitat francesa de Mulhouse, a l'est del país, en un atac amb arma blanca perpetrat per un algerià de 37 anys i amb antecedents per terrorisme que ha estat detingut.

L'incident ha sigut durant la tarda de dissabte al mercat de Mulhouse, molta a prop de la frontera francesa amb Suïssa, quan el sospitós ha agredit diverses persones al crit de "Alahu Akbar!" o "Al·là és el més gran", segons un balanç encara provisional recollit per la televisió francesa TF1.

La Fiscalia Nacional Antiterrorista ha assumit la investigació. "Un civil que ha intervingut ha mort. Tres policies municipals estan ferits", segons un comunicat de la Fiscalia.

El president francès, Emmanuel Macron, ha condemnat ja aquest "acte terrorista islamista" i ha traslladat la seva solidaritat "al país sencer" des de París, on assisteix a la Fira Agricultural de París.

Macron ha indicat que el ministre de l'Interior, Bruno Retailleau, "donarà més detalls del cas" més endavant. "Vull dir que la decisió del Govern i la meva de continuar treballant com fa vuit anys que fem per erradicar el terrorisme del nostre sòl", ha afegit.

El sospitós estava inclòs al programa d'Obligats a Abandonar Territori Francès i s'havia dictat una prohibició de trepitjar sòl gal durant deu anys. L'atac es va produir quan suposadament es dirigia a comissaria per signar la supervisió judicial per verificar el seu arrest domiciliari.