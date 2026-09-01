Mor l'exprimer ministre francès Édouard Balladur (1993-1995) als 97 anys

Europa Press/Contacto/Michael Baucher - Arxiu
MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'ex primer ministre francès Édouard Balladur (1993-1995) ha mort aquest dilluns als 97 anys, vint anys després de la seva retirada de la política, a la qual va dedicar més de la meitat de la seva vida arribant també a exercir com a ministre d'Estat i d'Economia entre 1986 i 1988.
Així ho ha assenyalat la seva família, segons ha recollit el portal de notícies francès franceinfo. L'exmandatari, nascut al 1929 a Esmirna, Turquia, en una família d'origen armeni, va veure la seva carrera despegar a partir de 1964, quan es va unir al gabinet de Georges Pompidou, llavors primer ministre sota el mandat de Charles de Gaulle.
En aquella època va conèixer a Jacques Chirac, qui després de fer-se amb el càrrec de primer ministre al 1986 el va convertir en el seu 'número dos' com a ministre d'Estat, a més de cap de la cartera d'Economia. Quan Chirac es va llançar a per la presidència gal·la al 1993, Balladur el va substituir com a primer ministre, encara que acabaria decidint presentar-se a les eleccions presidencials al 1995, on va sortir derrotat a la primera volta, per darrere de Lionel Jospin i el propi Chirac, qui finalment va arribar al Palau de l'Elisi.
CONDOLENCES DE LA CLASSE POLÍTICA
A l'anunci del seu decés li han seguit les paraules de la classe política francesa, començant pel president gal, Emmanuel Macron, qui en un missatge en xarxes ha volgut recordar a "un servidor exigent, mesurat i lliurat" que "portava a França en el cor". "Reto homenatge a la seva memòria i enviament les meves condolences a la seva família i sers estimats", ha expressat.
Per la seva banda, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha destacat a Balladur com "un home d'Estat amb esperit reformista" que, al seu judici, "seguirà sent un referent per a molts homes i dones de la seva família política".
D'igual manera, s'han pronunciat alguns dels candidats a la Presidència en les eleccions previstes per 2027. Ho ha fet Gabriel Attal, de la formació 'macronista' Renaixement, que ha acomiadat a l'ex primer ministre destacant que "ha deixat petjada en més de mig segle de vida pública francesa". "La República perd a un gran servidor", ha postil·lat.
Al seu torn, el candidat dels Republicans, Bruno Retailleau, ha expressat la seva "immensa tristesa" per la defunció d'una "figura destacada del gaullisme". "Fidel a les seves conviccions de dreta i liberals, així com a una forma de moderació en la seva expressió, es mantenia al marge de les derives actuals de la política", ha manifestat Retailleau, descrivint a Balladur com algú que buscava "convèncer i mai seduir" i que era "un d'aquests polítics que tenen una alta opinió dels electors perquè tenen una idea noble de França".
D'altra banda, la presidenta d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha declarat també a xarxes que, "més enllà dels desacords polítics que vam mantenir amb qui va ser primer ministre entre 1993 i 1995, avui convé retre homenatge a un home d'Estat que ha deixat petjada a la vida pública francesa, que ha defensat amb constància les seves conviccions i la seva concepció del servei a la República i que sempre ha sabut mostrar respecte pel debat democràtic".