Hasan Mrad / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 80.000 persones, segons el Ministeri de l'Interior, i 150.000, segons els convocants, han ocupat aquest dissabte els carrers de les principals ciutats de França en la 6a setmana de mobilitzacions socials iniciades arran de les protestes en l'àmbit educatiu, però que s'han ampliat per protestar contra l'encariment del cost de la vida o la violència policial.
Aquestes xifres suposen un descens respecte a les manifestacions de dissabte passat, 14 de novembre, quan, segons el Ministeri, van sortir al carrer 106.000 persones --200.000 segons les organitzacions convocants--.
El Ministeri de l'Interior ha destacat que les protestes s'han desenvolupat de manera "generalment tranquil·la" i "amb un descens notable respecte als dies anteriors". Pel que fa a París, el Ministeri estima en 21.500 les persones que han secundat la protesta, mentre que els sindicats estudiantils eleven la xifra fins a les 45.000.
"Molts pensen que amb l'hivern i les pròximes eleccions presidencials tothom deixarà de banda el seu enuig, però jo no ho crec, perquè ningú no es pot permetre el luxe d'esperar 6 mesos. El Govern ha d'escoltar aquestes reivindicacions socials o dimitir", ha declarat durant la marxa, concretament des de la plaça de la República, l'eurodiputada del partit La França Insubmisa Manon Aubry.
A la marxa de París s'hi han pogut veure armilles i banderes dels sindicats Confederació General del Treball (CGT), Confederació Francesa Democràtica del Treball (CFDT), Força Obrera (FO), Federació Sindical Unitària (FSU) i Solidaris, així com de partits polítics d'esquerres, juntament amb organitzacions estudiantils i els ja emblemàtics Armilles Grogues.
"Generació Z contra la selectivitat i la militarització" o "No a la llicència per matar", en referència a la llei sobre la presumpció d'ús legal d'armes per part de les forces de l'ordre aprovada divendres al Parlament francès, han estat alguns dels lemes que es podien llegir a les pancartes.
Durant la protesta també s'han fet referències a la pròxima vaga convocada per a l'1 de desembre. "Aquest serà un dia important per reiterar que, pel que fa als salaris dels funcionaris públics, en particular els del personal d'Educació Nacional, la resposta donada no és satisfactòria i hi ha una urgència absoluta", ha explicat una portaveu del sindicat de professorat Snes-FSU, Sophie Vénétitay, en declaracions a la cadena BFMTV.
Els sindicats estudiantils també han tingut una presència destacada. "Només hem rebut engrunes, però volem el pastís sencer", ha explicat un representant dels estudiants de secundària, Ryad Rani, que ha reiterat les reivindicacions, en particular la renovació dels edificis escolars. "No ens rendirem. Arribarem fins al final", ha reblat. Demanen així mesures per combatre la pobresa estudiantil, la fi de la selectivitat universitària i un augment de les places universitàries.
Des del moviment de les Armilles Grogues han demanat "avançar cap a una revolució en el sentit noble i pacífic del terme". "Volem que el poble recuperi el poder sobre les institucions", ha indicat una portaveu del grup, Azelma Signaux.
La convocatòria també ha tingut ressò en altres ciutats, com Lió, on la policia ha utilitzat gas lacrimogen, o Marsella, on el protagonisme ha estat per a l'Orquestra del Nou Món, que ha tocat per a les aproximadament 4.600 persones reunides.