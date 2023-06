Més de 420 detencions en les protestes a França després de la mort d'un jove per part de la Policia

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 421 persones han estat detingudes en França aquest dijous, segons dades proporcionades per l'equip del ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, en el marc de les protestes per la mort a trets d'un jove de 17 anys a les mans d'un agent en un control policial.

Del total de detencions, almenys 242 han tingut lloc a la regió de París. A més, la majoria tenen entre 14 i 18 anys. "Aquestes detencions rècord reflecteixen les instruccions de fermesa donades pel ministre", ha declarat una font propera a Darmanin al diari 'Le Figaró'.

Darmanin ha "donat instruccions sistemàtiques d'intervenció a la Policia" i ha mostrat el seu suport a les forces de seguretat del país "que estan fent una feina valenta", segons ha comunicat prop de mitjanit a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

Prop de les 03.00 hores de la matinada la situació a Nanterre, a la perifèria de París, segueix "tensa" per tercera nit consecutiva, segons ha informat la cadena BFMTV, que assenyala que la Policia i els Bombers continuen en el lloc dels fets.

Milers de persones s'han concentrat aquest dijous a Nanterre per protestar per la mort del jove Nahel, que va rebre un tret a boca de canó després de la intercepció del seu vehicle, en una jornada en la qual el Govern francès ha anunciat el desplegament de 40.000 policies i gendarmes per contenir la violència a França.

L'anomenada 'Marxa blanca', convocada per la mare del jove, va desfilar pels carrers de Nanterre fins a acabar en els jutjats, on poc abans el fiscal de la ciutat, Pascal Prache, ha determinat que l'agent implicat en el cas ha de romandre a la presó provisional com a sospitós d'un delicte d'homicidi.