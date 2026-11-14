Més de 106.000 manifestants el cinquè dissabte de mobilitzacions socials a França

Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 106.000 persones, segons el Ministeri de l'Interior, 200.000, segons els convocants, han pres aquest dissabte els carrers de les principals ciutats de França en la cinquena setmana de mobilitzacions socials iniciades al fil de les protestes per l'educació, però que s'han ampliat per protestar per l'encariment del preu de la vida o la violència policial.
Aquestes xifres suposen un descens pel que fa a les manifestacions del passat dissabte, quan segons el Ministeri van ser 146.000 les persones que van sortir al carrer --250.000 segons les organitzacions convocants--. La jornada ha transcorregut de manera relativament pacífica, encara que les autoritats han informat ja de 121 detencions i disturbis principalment un cop acabades les manifestacions.
A París hi ha hagut 3 manifestacions: una contra el projecte de llei sobre la presumpció d'ús legítim d'armes per part de les forces de seguretat, una marxa internacional contra la violència infantil i una concentració de les Armilles Grogues pel Cinquè Acte del moviment contra l'alt cost de la vida. En total s'han registrat més de 60 marxes a tota França.
El Ministeri de l'Interior ha ressaltat que "en aquests moments, la situació a tot el territori nacional roman tranquil·la i sota control" i ha especificat que de les 106.000 persones participants, 24.000 corresponen a la ciutat de París. Durant la jornada a la capital han estat detingudes 22 persones, 3 d'elles menors d'edat, "principalment per portar armes de categoria D, proferir insults i violar les prohibicions d'aparèixer o manifestar-se", segons fonts policials citades per la televisió francesa BFMTV.
El portaveu del sindicat Els Secundaris Henry Blunden, ha destacat que continua donant suport a aquestes mobilitzacions "per la senzilla raó que (el president) Emmanuel Macron no ha escoltat les demandes de la joventut".
Els estudiants, origen de la protesta, van ser rebuts per les autoritats en "una conferència social que no va servir per res", segons Blunden. "Ara necessitem passar a una nova etapa del moviment", amb manifestacions més pacífiques "per fer-nos sentir", ha argumentat.
Des d'Armilles Grogues, Benjamin Ball ha indicat que es tracta d'un dia "encara més concorregut del que és habitual" per la participació de diferents col·lectius, inclosos els de protesta climàtica. "Hi ha tot un poble que s'està aixecant i dient-li al govern i als multimilionaris als quals serveixen: ja n'hi ha prou!", ha apuntat.
Per la seva banda, un membre del Comitè Interfac Illa de França de mobilització estudiantil, Mathis Aversenq, ha argumentat que "el moviment no perd força", perquè el govern "se sent obligat, setmana rere setmana, a fer més anuncis, que en realitat són engrunes". "Els qui es rendiran, els qui es quedaran sense forces primer, seran els del govern", ha subratllat. "Mantenim la mobilització a un nivell altíssim (...). Ho veuran el dimarts, amb centenars de milers de persones encara en vaga i manifestant-se", ha destacat.
La convocatòria ha tingut ressò també en altres ciutats, com Marsella, Bordeus, Nantes, Tolosa de Llenguadoc, Lió o Rouen. En algunes d'aquestes ciutats hi ha hagut disturbis i ús de canons d'aigua i gasos lacrimògens per part de la policia.