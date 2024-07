Mélenchon insta Macron a encarregar-li formar govern i rebutja pactar amb el centre

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Nou Front Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplaçat aquest diumenge al president, Emmanuel Macron, a encarregar-los la formació de govern després de la victòria de la seva coalició en la segona volta de les eleccions legislatives franceses.

Macron "té el deure de cridar al Nou Front Popular a governar", ha afirmat davant dels seus simpatitzants a París. "El primer ministre ha d'anar-se'n" i Macron "ha de cedir i admetre aquesta derrota sense intentar eludir-la de cap manera". "El president té el poder, té el deure convocar el Nou Front Popular per governar", ha afegit el dirigent d'esquerres.

Mélenchon ha destacat el seu "immens alleujament" per la derrota sense pal·liatius de les candidatures del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional. "Aquesta tarda l'Agrupació Nacional està lluny de tenir una majoria absoluta (...). El nostre poble clarament ha descartat la pitjor solució. El nostre poble ha votat en consciència. Saludo l'esforç i la mobilització", ha ressaltat.

Quant a possibles acords postelectorals, ha rebutjat qualsevol possibilitat de pactar amb el centrisme de Macron. "Ens neguem a entaular negociacions amb el seu partit per fer combinacions, sobretot després d'haver criticat implacablement la seva política de maltractament social durant set anys", ha argumentat. "Les lliçons de la votació són clares: la derrota del president de la República està clarament confirmada", ha afegit.

"Les urnes han decidit. El Nou Front Popular està llest per governar. Els seus components, l'esquerra unida, han estat a l'altura de les circumstàncies històriques i han frustrat el parany posat al país. Un cop més, han salvat la República", ha afegit.

Les projeccions situen el Nou Front Popular com a formació amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República de Macron (150-180 diputats) i Agrupació Nacional (120-150 diputats). L'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.