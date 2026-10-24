Mélenchon emplaça Macron a "cedir" perquè en cas contrari "no li quedarà més remei que dimitir"

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat presidencial francès d'esquerres Jean-Luc Mélenchon ha instat el president francès, Emmanuel Macron, a "cedir" davant les mobilitzacions socials, perquè considera que, en cas contrari, "no li quedarà més remei que dimitir".
"Encara té temps de cedir" a les demandes dels estudiants de secundària, origen de les protestes, ja que "després d'això, no li quedarà més remei que dimitir", ha declarat Mélenchon des de la manifestació que se celebra aquest dissabte a París.
El líder de la França Insubmisa ha elogiat la "magnífica resposta massiva, caracteritzada per la disciplina col·lectiva i l'autocontrol", després dels disturbis de dissabte passat.
"És un moment molt bell en la història dels moviments populars del nostre país (...). Això es repetirà cada setmana", ha augurat. També ha destacat que "tenen una vaga general aguaitant-los", en referència a la convocatòria per al pròxim 5 de novembre. "O bé el senyor Macron cedeix immediatament, o es veurà obligat a fer-ho en circumstàncies molt més arriscades", ha advertit.
D'altra banda, Mélenchon ha criticat decisions de les autoritats com ara la limitació del dret de manifestació o el canvi del recorregut de la protesta parisenca.
"El poder" reuneix "les condicions per al desordre". "Tot està aquí per provocar una explosió", ha plantejat. "No ens facin perdre més temps, cessin les provocacions com la d'avui, que és menyspreable", ha afegit.
El dirigent d'esquerres ha apel·lat al "sentiment popular" i a "la disciplina necessària perquè tot transcorri bé".