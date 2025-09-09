Macron nomena a Sébastien Lecornu com a nou primer ministre de França

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha nomenat aquest dimarts al ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, com a nou cap de Govern del país, després que François Bayrou formalitzés la seva dimissió després del fracàs de la qüestió de confiança en l'Assemblea Nacional.
"Li ha encomanat la tasca de consultar a les forces polítiques representades al Parlament amb vista a l'aprovació d'un pressupost nacional i la construcció dels acords essencials per a les decisions que es prenguin en els propers mesos", resa un comunicat de l'Elisi.
Després d'aquestes converses, al primer ministre li correspondrà proposar un nou govern a Macron. La seva acció, indica la Presidència francesa, "es guiarà per la defensa" de l'estabilitat política i institucional per a la unitat del país, així com la independència, el poder i el servei al poble francès".
"El president de la República està convençut que, sobre aquestes bases, és possible un acord entre les forces polítiques, respectant les conviccions de cadascuna", ha conclòs la nota.