LFI i socialistes retiraran candidatures si hi ha risc de victòria d'Agrupació Nacional

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Els líders de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, i del Partit Socialista, Olivier Faure, han anunciat que retiraran les seves candidatures en la segona volta de les eleccions legislatives franceses en les circumscripcions on hi hagi risc d'una victòria del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional.

"Les nostres instruccions són senzilles: ni un lloc més per a Agrupació Nacional", ha afirmat Mélenchon en una compareixença davant dels seus simpatitzants.

Faure, per la seva banda, ha assegurat que "retirarem als nostres candidats si existeix risc de victòria de l'Agrupació Nacional". "Estem davant d'un resultat històric que ens obliga. Per primera vegada, l'extrema dreta pot governar", ha advertit en declaracions a TF1.

Agrupació Nacional ha estat la formació més votada en la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge amb un 33 per cent de vots, per davant de la coalició d'esquerra Nou Front Popular (NFP, 28,5 per cent) i la centrista Junts per la República (22 per cent).