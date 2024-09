França.- L'exprimer ministre de França Edouard Philippe anuncia la seva candidatura a les presidencials de 2027

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

L'exprimer ministre francès Edouard Philippe (2017-2020) ha anunciat aquest dimarts la seva candidatura a les presidencials de 2027, a l'espera encara que el president Emmanuel Macron designi a un candidat per formar govern més de dos després de les eleccions legislatives.

"Em disposo a proposar coses als francesos. El que proposo serà enorme. Els francesos decidiran", ha anunciat l'actual alcalde de l'Havre, ciutat situada en el nord-oest de França, en una entrevista per al setmanari 'Le Point'.

Es tracta de la primera vegada que Philippe fa públiques les seves aspiracions presidencials. El líder del partit conservador Horizons ha assegurat que França s'enfronta a "quatre perills", relacionats amb la "immobilitat" política, la inseguretat i l'ordre públic, els pressupostos i la democràcia.

En ser preguntat sobre qui acabarà sent designat per Macron per formar govern, Philippe sosté que tots els partits "haurien de tenir com a objectiu principal promoure l'estabilització de la vida política".

Per la seva banda, ha dit que ell optaria per un primer ministre que es mogués entre postures conservadores i socialdemòcrates i insta a la dreta a "implicar-se" en el bloc del centre, ja que de no fer-ho "empeny a tots cap a l'esquerra".

L'elecció de primer ministre es mou finalment entre el president conservador de la regió d'Alta França, Xavier Bertrand i el socialista Bernard Cazeneuve, qui ja va ocupar el càrrec durant un breu període de temps entre 2016 i 2017 i va anar abans ministre de l'Interior entre 2014 i 2016.