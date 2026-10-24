Les 'armilles grogues' convoquen un "tercer acte" de protestes per dissabte que ve a França

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El col·lectiu de protesta francès de les 'armilles grogues' ha anunciat aquest dissabte una nova jornada de mobilització massiva contra el Govern francès pel cost de la vida per al dissabte vinent, 31 d'octubre. Serà un "tercer acte" de protestes després de les manifestacions de dissabte passat i de la d'avui mateix, de nou amb el president del país, Emmanuel Macron, en el punt de mira.
La convocatòria denuncia la "deriva autoritària" del govern francès. "Ens manifestarem per la llibertat de manifestar-nos i per totes les nostres llibertats", han explicat els portaveus del grup, Benjamin Ball i Azelma Sigaux, davant d'un cafè de la plaça de la Bastilla durant la manifestació "contra l'alt cost de la vida" i en suport de les reivindicacions dels estudiants de secundària.
"Hi ha ràbia en aquest país" que "no s'escolta", adverteix un comunicat que les 'armilles grogues' han publicat aquest dissabte. El text denuncia, a més, el "menyspreu, la negativa a escoltar, les mentides i la repressió" del govern francès.
Les 'armilles grogues' creuen que "el govern intenta dividir-nos". "En criminalitzar el nostre moviment, vol impedir el front unit que està sorgint. La nostra resposta és la unitat", han remarcat. Tot seguit han demanat que es creïn "assemblees de convergència a tota França" que reuneixin "estudiants de secundària, universitaris, 'armilles grogues', treballadors, agricultors, jubilats...".