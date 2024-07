MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha destacat que les projeccions de les segona volta de les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge demostren que "ha funcionat" el "cordó republicà" per evitar una victòria de les candidatures d'extrema dreta, segons fonts de l'entorn del mandatari citades per diversos mitjans francesos.

No obstant això, ha matisat que els resultats no responen la pregunta de "qui governarà", i ha demanat "cautela". En particular ha destacat que el bloc centrista que lidera "no és mort".

"El cordó republicà ha funcionat i el bloc centrista ha resistit bé", ha apuntat, segons fonts de l'entorn presidencial citades per TF1-LCI.

Les projeccions situen el Nou Front Popular com a formació amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República de Macron (150-180 diputats) i Agrupació Nacional (120-150 diputats). L'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.