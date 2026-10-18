Lecornu informa que els disturbis a França s'han saldat amb més de 1.200 detinguts i 150 policies ferits

PsnewZ / Zuma Press / Europa Press
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de França, Sebastian Lecornu, ha informat a última hora d'aquest dissabte que els disturbis provocats per les multitudinàries mobilitzacions en gran part del país --les quals denuncien la mala situació de l'educació pública, l'elevat cost de la vida i la violència policial, entre altres reivindicacions-- s'han saldat amb més d'1.200 detencions i un total de 150 policies ferits.
En una roda de premsa celebrada a última hora, Lecornu ha informat als mitjans de comunicació desplegats de les més de 1.200 detencions i a les quals ha relacionat amb "perfils extremadament perillosos". Així mateix, ha ratllat de "miracle" el fet que el balanç de ferits no sigui "més greu" de l'anunciat, fixat en 150 policies ferits en tot el país i donada la naturalesa de les protestes.
D'aquesta manera, Lecornu ha aprofitat per acusar a la França Insubmisa, formació liderada pel polític d'esquerres Jean-Luc Mélenchon, de "estar del costat dels alborotadores".
"O s'està del costat de la República --i, per tant, de les forces de l'ordre, d'els qui protegeixen a les persones i els seus béns i fan complir la llei-- o del costat dels alborotadores", ha asseverat durant una visita als agents desplegats en el centre de París, després de donar per aconseguit un"punt de no tornada".
Davant d'una jornada de protestes esquitxada per incidents violents, el primer ministre ha insistit que "ha arribat el moment de triar bàndol", dirigint-se directament al partit de Mélenchon, amb el qual manté un aferrissat enfrontament des de l'inici de les mobilitzacions estudiantils i en vista de les properes eleccions generals previstes per a abril i maig de 2027.