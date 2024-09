Le Pen defensa un nou avançament electoral per resoldre la crisi política a França

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha defensat aquest dissabte convocar eleccions legislatives el més aviat possible després que el president Emmanuel Macron nomenés el conservador Michel Barnier primer ministre malgrat que les últimes eleccions les va guanyar la coalició d'esquerra Nou Front Popular.

"La Constitució prohibeix la dissolució abans d'un any, excepte potser una cas de noves eleccions presidencials. Així que queden deu mesos", ha dit durant una compareixença des de l'Assemblea Nacional francesa.

"D'aquí a 10 mesos hi haurà noves eleccions legislatives, a la primavera o tardor (...). He estat molt clara: cap primer ministre ens vindria bé, apart de Jordan Bardella", ha argumentat, segons recull el seu compte en xarxes socials.

Le Pen ha explicat que "només exigim que el primer ministre sigui respectuós amb els 11 milions de francesos que van votar Agrupació Nacional".

La dirigent ultradretana s'ha referit de nou al "desordre migratori" que segons ella implica "fronteres incontrolades i incapacitat per fer complir les regles i lleis". "La justícia (està) al servei dels immigrants i no de la sobirania i les associacions, totalment esgarriades al servei dels traficants", diu.

"Avui tot és un desastre. El desordre econòmic, amb aquesta oligarquia que saqueja a l'Estat i les multinacionals (...). Desordre social també i desordre fiscal, que resulta en impostos rècord", ha retret.

Per a ella, "la majoria dels francesos reconeix que el partit més creïble a nivell nacional és Agrupació Nacional" i ha destacat l'important augment del suport electoral a la seva formació. "Fa 26 mesos érem 6. Avui en som 126. L'Agrupació Nacional és un partit central que influeix considerablement en la vida política francesa", ha ressaltat.