La Justícia francesa expulsa la manifestació d'estudiants i sindicats del centre de París

Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Estat --màxim òrgan judicial contenciós-administratiu francès-- ha modificat a l'últim moment el recorregut de la manifestació de París durant la jornada de mobilitzacions d'aquest dissabte, convocades per sindicats i estudiants per protestar per la mala situació del sistema educatiu i per l'encariment de la vida.
Finalment, la marxa no partirà de la plaça de la Bastilla, sinó que sortirà de la Porta de Bagnolet i acabarà a la Porta de Charenton, dins la ciutat, però lluny del nucli històric de la capital francesa, segons el dictamen.
L'acte del Consell d'Estat dictat la nit de divendres a dissabte anul·la la decisió del tribunal administratiu, que havia autoritzat el recorregut inicial en suport a la iniciativa del ministre de l'Interior, Laurent Núñez, que tem que es repeteixin pertorbacions de l'ordre públic i danys a comerços i institucions com els del 17 d'octubre.
El principal sindicat francès, la Confederació General del Treball (CGT), ha criticat la decisió "absolutament escandalosa" i que els manifestants siguin relegats als afores de les ciutats. "Fem una crida a tots els manifestants perquè s'uneixin a nosaltres massivament a la Porta de Bagnolet", ha dit la cosecretària general de la CGT París, Adèle Tellez.
En aquest "tercer acte" de les mobilitzacions dels dissabtes els estudiants de secundària protesten malgrat la proposta del Govern de reformar el circuit escolar o Parcoursup i exigeixen la seva abolició. "No volem les engrunes. Volem el pastís sencer", ha declarat el líder federal del Moviment Nacional d'Escoles Secundàries, Fabio Laporte.
Els coneguts com a 'armilles grogues' i els sindicats també participaran en la marxa per protestar contra l'alt cost de la vida, la violència policial i per donar suport a la vaga general convocada per al 5 de novembre.
El Govern francès ha ordenat un desplegament de 70.000 efectius en tot el país, la mateixa xifra que el cap de setmana anterior, per reforçar la seguretat.
A més, s'han tancat 40 estacions de Metro, des dels Camps Elíseos fins a la Bastilla, passant per République, Châtelet i la riba esquerra del Sena. Aquesta xifra és superior a les 30 estacions que es van tancar el passat 24 d'octubre.