França, Itàlia, Portugal i els Països Baixos recolzen el pla de pau de Trump per a Gaza

MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els màxims dirigents d'Itàlia, França, els Països Baixos i Portugal han expressat el seu suport a la proposta de pla de pau presentada aquest dilluns pel president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a Washington.
"Saludo el compromís del president Donald Trump per posar fi a la guerra a Gaza i aconseguir l'alliberament de tots els ostatges. Espero que Israel es comprometi", ha publicat el president de França, Emmanuel Macron, en el seu compte a X, on ha afegit que "(El Moviment de Resistència Islàmica) Hamas no té una altra opció que alliberar immediatament a tots els ostatges i seguir aquest pla", ha exhortat.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per la seva banda, ha opinat que l'"ambiciosa" proposta de Trump "podria suposar un punt d'inflexió" per posar fi a la guerra en l'enclavament palestí, quelcom "essencial per abordar la terrible crisi humanitària que afecta a la població civil de la Franja, una tragèdia absolutament injustificable i inacceptable".
Al seu torn, el seu homòleg portuguès, Luís Montenegro, ha aplaudit la iniciativa i ha mostrat el suport del seu país a la mateixa, ja que "materialitza principis que Portugal sempre ha defensat", segons ha expressat a través del seu compte en X.
També el seu homòleg neerlandès, Dick Schoof, ha celebrat que, amb aquest nou pla, "és d'esperar que la fi de la guerra a Gaza estigui realment a l'abast de la mà", encara que "ara li correspon a Hamas acceptar-ho també".