França i Itàlia demanen proteccions per a l'agricultura europea en l'acord amb Mercosur

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

Els governs d'Itàlia i França han sol·licitat aquest dissabte en una declaració conjunta la inclusió de clàusules que protegeixin l'agricultura europea en el marc de l'acord de lliure comerç que enllesteixen la UE i Mercosur.

"França i Itàlia demanen un millor equilibri en l'acord UE-Mercosur per protegir eficaçment el sector agrícola i fer complir les normes sanitàries europees", han apuntat els dos països europeus en un comunicat.

La declaració es publica després de la trobada del ministre delegat per a Europa del Govern francès, Benjamin Haddad, que va ser rebut a Roma el dimecres 18 de juny pel ministre d'Assumptes Europeus italià, Tommaso Foti.

Aquesta reunió "va brindar l'oportunitat de debatre possibles maneres de millorar l'acord entre la UE i el Mercosur". Tots dos països "reafirmen el seu suport al lliure comerç just i recíproc i als acords comercials sostenibles, que són motors essencials del creixement, l'accés als mercats i la influència internacional de les nostres empreses".

"No obstant això, Itàlia i França consideren que, encara que conté beneficis, l'actual acord UE-Mercosur no protegeix prou els agricultors europeus contra els riscos de pertorbacions del mercat i no garanteix la sobirania alimentària del continent a llarg termini", han argumentat.

Haddad i Foti demanen així "protegir millor els nostres agricultors i les nostres normatives sanitàries, inclosa l'adopció de clàusules específiques". "L'acord UE-Mercosur hauria de garantir millor els nostres estàndards sanitaris, ambientals i socials, i assegurar l'equitat entre productors que tant desitgem", han conclòs.

Diversos estats membre de la UE, amb França al capdavant, qüestionen l'actual redacció del document, principalment pels efectes que pugui comportar per a l'agricultura local, mentre que a l'altre costat de l'oceà Atlàntic els clars missatges del Brasil a favor del pacte contrasten amb els dubtes d'una Argentina que busca negociar els seus propis acords comercials bilaterals, al marge del bloc sud-americà.