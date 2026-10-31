El Govern francès desplega 70.000 policies i gendarmes per tot el país davant noves manifestacions

Oualid Abdellaoui / Zuma Press / Europa Press
MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern francès ha ordenat un desplegament de 70.000 efectius en tot el país, la mateixa xifra que el cap de setmana anterior, per reforçar la seguretat als carrers de cara a una nova jornada de mobilitzacions per denunciar la mala situació de l'educació pública, l'elevat cost de la vida i la violència policial de les últimes setmanes.
Així ho ha anunciat la Policia Nacional francesa en un comunicat difós en xarxes socials en el qual ha assegurat que l'objectiu d'aquest operatiu policial ampliat no és un altre que "garantir la seguretat de les concentracions i prevenir qualsevol desbordament".
A aquesta fi, s'estan realitzant --des d'aquest divendres a la nit-- controls en punts d'accés als nuclis urbans i centres comercials perifèrics, en les principals vies de trànsit i als voltants de les estacions de transport públic, amb l'objectiu de "detectar i confiscar qualsevol objecte susceptible d'ésser utilitzat per cometre actes de violència o de degradació". Aquests controls, han precisat des del Govern, es mantindran durant tot el dia, a petició de la Fiscalia.
Per la seva banda, la Gendarmeria ha mobilitzat unitats departamentals, gendarmes mòbils, reservistes i uns altres "recursos especialitzats" per complir amb la seva "missió de protegir a la població i la propietat".
UN DESPLEGAMENT "EXCEPCIONAL" EN VESPRES D'HALLOWEEN
El Ministeri de l'Interior ha presentat aquestes mesures de seguretat com una eina per "mantenir l'ordre públic" durant les manifestacions autoritzades i ha defensat la "fermesa davant els disturbis per preservar la llibertat de manifestació".
Des de la cartera ministerial han assenyalat que el pla d'acció per a aquest dissabte té un caràcter "excepcional" a causa del nivell alt de risc de disturbis públics en coincidir la jornada de protestes amb les celebracions previstes per la festivitat d'Halloween.
Als 70.000 agents ja esmentats se sumaran unitats especialitzades i uns altres recursos específics, com a dron, helicòpters, unitats canines, vehicles blindats (26) i canons d'aigua (15).
Per a aquest cap de setmana, les diferents prefectures del país han autoritzat manifestacions principalment fora dels centres urbans "on s'han observat o es temen disturbis" i solament es permetran aquelles concentracions els organitzadors de les quals hagin "proporcionat garanties de seguretat suficients". En qualsevol cas, ha subratllat Interior, les marxes autoritzades seran "supervisades i vigilades fins a la seva finalització".
Queden prohibides, en canvi, les concentracions nocturnes, que "seran dispersades" si es duen a terme malgrat la prohibició.
"A les xarxes socials circulen nombroses crides a concentracions per a la nit del 31 d'octubre, especialment a partir de les 20.00 hores . Alguns missatges inciten explícitament a la violència, la revolució, la insurrecció, al fet que les marxes degenerin en violència i a actes de vandalisme i saqueig. Interior considera que aquestes convocatòries no són ni demandes ni celebracions, sinó incitacions a cometre greus disturbis", ha denunciat el Ministeri, abans de recordar que "aquestes concentracions estan prohibides pels prefectos".
Així aquesta situació, el titular d'aquesta cartera, Laurent Núñez, ha mostrat la seva confiança en doctrina del Ministeri, basa en els principis de "fermesa, resposta ràpida i major mobilitat de les forces de seguretat interna", al mateix temps que ha garantit que "no es toleraran excessos". "La missió d'aquestes forces és dispersar als grups de risc i, si és necessari, detenir-los", ha agregat.