França.- El fundador de Telegram queda en llibertat provisional i no podrà sortir de França

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La Justícia de França ha deixat en llibertat provisional a un dels fundadors de Telegram, Pavel Durov, que ja formalment imputat serà sotmès a una sèrie de controls judicials que li impediran per exemple abandonar el territori francès.

Durov, amb nacionalitats russa i emirat, romania detingut des del dissabte, quan va ser detingut després d'aterrar amb el seu avió privat en un aeroport dels afores de París. Se l'acusa de permetre la comissió de diversos delictes vinculats al crim organitzat amb l'aplicació de missatgeria, una de les més populars del món.

En concret, la Fiscalia de París li ha imputat 12 delictes, relatius a la difusió d'imatges pornogràfiques de menors o el tràfic de drogues, entre altres continguts. Els investigadors gals li retreuen a més que no hagi col·laborat amb les autoritats per interceptar comunicacions, segons un comunicat oficial recollit per 'Le Monde'.

Tant el Govern de Rússia com el d'Unió dels Emirats Àrabs han sol·licitat accés consular a l'acusat. El president gal, Emmanuel Macron, va publicar dilluns un missatge per descartar que la detenció de Durov fos "una decisió política" i defensar la independència del poder judicial francès.