França registra un 59% de participació en les legislatives fins a les 17

La taxa de participació en la segona volta de les eleccions legislatives a França és del 59,71 per cent fins a les 17.00, segons dades del Ministeri de l'Interior, que de nou supera l'assistència registrada en la primera ronda a aquestes hores, com ja havia passat a migdia.

La primera volta de la setmana passada registrava fins a les 17.00 una assistència del 59,39 per cent.

En les últimes hores ha dipositat el seu vot el president de França, Emmanuel Macron, acompanyat de la seva dona, Brigitte, en la seva circumscripció de Touquet, en el Pas de Calais.

El mandatari s'ha limitat a publicar un missatge a les xarxes socials, "He votat", ja que no té permès fer declaracions per la llei electoral.