França considera "absolutament inacceptables" les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa

Rober Solsona - Europa Press - Arxiu
MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre francès de l'Interior, Laurent Nuñez, ha qualificat aquest diumenge de "absolutament inacceptables" les declaracions de l'expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy, qui va assegurar en una columna d'opinió que la selecció francesa de futbol té "un altíssim nivell, això sí, sense francesos".
"Si aquesta declaració és exacta, és absolutament inacceptable. No reflecteix en absolut el que és França", va afirmar el ministre francès en una entrevista en la televisió BFM TV.
En una columna publicada a 'El Debate' després de la classificació d'Espanya per a les semifinals del Mundial, Rajoy va destacar el palmarès de la selecció francesa i el seu liderat en el rànquing de la FIFA, al mateix temps que va afirmar que té una plantilla de "altíssim nivell" encara que "això sí, sense francesos", va dir referint-se a la procedència dels jugadors.
Sobre les seves paraules, el ministre francès va dir que "França és un país divers on tothom pot desenvolupar-se" i que considera que "hi ha una França, simplement, que és una República en la qual tothom ha de poder trobar el seu lloc".
"Crec que ens allunyem d'això quan es tracta de coses com aquestes. No donem una imatge d'esperança a molts joves que viuen als barris i que són ciutadans de la república", va afirmar a més el ministre francès.
DELS 26 JUGADORS, 23 VAN NÉIXER A FRANÇA
L'Ambaixada de França a Espanya també ha publicat un breu comunicat en el qual recorda que "dels 26 jugadors, 23 van néixer a França".
"Sense voler entrar en una polèmica, convé recordar els fets: tots els jugadors de la selecció francesa són francesos. Dels 26 jugadors, 23 van néixer a França. Els 3 que van néixer a l'exterior són francesos també", indica l'Ambaixada.
ACCIONS LEGALS CONTRA RAJOY
La ministra delegada per a la Igualtat de Gènere i la Lluita Contra la Discriminació de França, Aurore Bergé, ha afirmat que "les relliscades racistes repetides són insuportables" i ha mostrat el seu orgull per la selecció francesa.
"L'equip de França mostra el millor de nosaltres mateixos: una França que guanya, que s'atreveix, que juga en equip, que resisteix en l'adversitat. Un equip que estimem i que ens enorgulleix", ha subratllat
Bergé ha subratllat que "és hora que cessin i que l'esport torni a ser esport: un lloc on es jutja pel talent i per cap altre criteri".
Per la seva banda, la ministra per als territoris d'Ultramar, Naïma Moutchou, ha demanat a la Federació Francesa de Futbol que iniciï "totes les accions legals possibles" contra les afirmacions de Rajoy.
"A cada victòria dels Bleus, ressorgeixen les mateixes obsessions i insults racistes. No són 'relliscades'. És un odi metòdic i banalitzat de França i del que és", declara en un missatge publicat a la xarxa social X.