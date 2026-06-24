França confirma un positiu per ebola d'un metge que va tornar d'una missió humanitària a RDC

Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres un positiu per ebola en un pacient, un treballador humanitari que va tornar recentment d'una missió humanitària a República Democràtica del Congo (RDC), epicentre del brot d'ebola declarat a mitjan maig.
En un comunicat, el ministeri gal confirma "la identificació del primer cas positiu de la malaltia pel virus d'ebola" en territori nacional. "El pacient, que tornava d'una missió humanitària en una de les zones de propagació del virus en RDC, va ser atès immediatament en un centre especialitzat i es troba en estat estable", ha informat, sense oferir més detalls sobre el pacient o en quin centre està sent tractat.
D'aquesta forma, assenyala que el país compta amb capacitats especialitzades per al tractament de malalties infeccioses i que el pacient està sent atès en un "centre sanitari de referència" i "seguint estrictes protocols de seguretat biològica" com una habitació amb pressió negativa, equips i protocols específics.
"Les autoritats sanitàries estan plenament mobilitzades i la situació és objecte d'un seguiment permanent. S'han adoptat totes les mesures de precaució, en particular l'aïllament del pacient, des de la seva arribada al territori nacional, amb un trasllat a l'hospital en condicions segures per evitar qualsevol risc de contagi", ha assenyalat el departament de Sanitat francès.
Ara les institucions se centren a rastrejar possibles contactes del pacient a través de "una investigació epidemiològica exhaustiva". "L'agència regional de salut es posarà en contacte amb aquestes persones sense demora; hauran de romandre en aïllament domiciliari durant 21 dies i seran objecte d'un seguiment minuciós durant aquest període", ha afegit el comunicat que recorda que s'ha establert un seguiment específic per al retorn dels cooperants humanitaris francesos.
L'últim brot del virus deixa ja més de mil casos confirmats, amb prop de 270 morts en RDC, segons l'últim balanç publicat per les autoritats congoleses, que xifren a més en més d'un centenar els pacients recuperats de la malaltia.