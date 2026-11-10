Éric Zemmour anuncia la seva candidatura a les presidencials de França

Lionel Urman / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del partit Reconquesta, Éric Zemmour, ha anunciat aquest dimarts que es presentarà a les eleciones presidencials de França, la primera volta de les quals tindrà lloc a l'abril de 2027, repetint la seva defensa d'una "França francesa" com ja va fer en els comicis de 2021.
L'ultradretà ha confirmat en una entrevista concedida a la cadena pública TF1 que es presenta "per poder mantenir una França francesa i perquè el nostre futur sigui francès", que "és l'essencial".
Zémmour, que fa cinc anys va tenir poc més del 7% de vots en la primera volta, quedant quart en la carrera a l'Elisi, va demanar el vot en segona ronda per a Marine Le Pen, candidata d'Agrupació Nacional (RN).
El maig passat, però, quan ja deixava oberta la posiblidad de concórrer a aquests comicis, va rebutjar qualsevol diàleg amb RN: "No hi haurà diàleg ni abans de les eleccions presidencials. Cadascú anirà pel seu compte", va dir en una entrevista concedida a Europa Press.