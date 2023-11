França elevarà a 12 euros el preu del paquet de tabac i ampliarà els llocs sense fum

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de França ha anunciat aquest dimarts un nou pla per combatre el tabaquisme que passa per un augment progressiu del preu dels paquets, que costaran 12 euros el 2025, i per ampliar els llocs públics on serà prohibit fumar, entre els quals els parcs.

"Les zones sense fum seran la norma", ha assegurat el ministre de Sanitat, Aurélien Rousseau, que ha comparegut per defensar la necessitat de prendre mesures contra una addicció que costa 75.000 vides a l'any a França. Està considerada "la primera causa evitable de mort".

Pel Govern francès, augmentar el preu és "la mesura més eficaç contra el tabac", com també ho avalen l'OMS i "estudis independents". Així, el 2025 el paquet costarà 12 euros però l'any següent augmentarà fins als 13, com a element dissuasori per a potencials compradors.

L'executiu també vol prohibir els cigarrets electrònics d'un sol ús, que Rousseau considera una "aberració" tant des del punt de vista mèdic com mediambiental, mentre que les farmàcies podran prescriure tractaments substitutius de la nicotina.