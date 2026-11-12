França donaria suport a Hernández de Cos com a president del BCE

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidència del Banc Central Europeu (BCE), que deixarà vacant Christine Lagarde el pròxim 7 de febrer i la qual també es disputa el neerlandès Klaas Knot, comptaria amb el suport de França, segons assenyala el diari 'Financial Times' i apuntava anteriorment 'Le Monde'.
Segons les fonts consultades pel rotatiu britànic, França hauria indicat que podria fer costat a Pablo Hernández de Cos com a pròxim president del BCE durant les converses entre els líders de la UE per a un acord que inclogui els altres dos llocs clau en el directori del banc central que quedaran vacants l'any vinent i que es debatran informalment divendres a Dublín.
En "un gir inesperat", apunta que Alemanya finalment podria aconseguir el lloc d'economista en cap del BCE, que quedarà vacant el maig del 2027 després del mandat de l'irlandès Philip Lane i que anteriorment es considerava una prioritat francesa, ja que Alemanya i altres països del nord d'Europa "consideren inacceptable que un espanyol sigui president del BCE acompanyat per un economista en cap francès".
França, per la seva banda, hauria indicat que es podria conformar amb el lloc del Consell Executiu del BCE encarregat de supervisar les operacions de mercat, que actualment exerceix l'alemanya Isabel Schnabel, que s'incorporarà al Fons Monetari Internacional (FMI) al gener.
En aquest sentit, entre els possibles candidats que es plantegen a Berlín per entrar al directori del BCE hi hauria els economistes Markus Brunnermeier i Tobias Adrian, exdirector del departament de mercats monetaris i de capitals de l'FMI.
De la seva banda, 'Le Monde' i 'FT' apunten que Laurence Boone, ex-economista en cap de l'OCDE i actual directora de banca corporativa i d'inversió del Santander a França i Irlanda, seria la candidata preferida de París per al lloc de responsable d'operacions de mercat.
En qualsevol cas, dues fonts han advertit que encara no s'ha tancat un acord sobre les tres nominacions i que tot depèn de les converses entre París i Berlín, per la qual cosa el neerlandès Klaas Knot, l'altre candidat oficial a la presidència del BCE a més de l'espanyol Hernández de Cos, encara podria ser elegit i fins i tot no es descarta que sorgís un tercer candidat d'última hora.