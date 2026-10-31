Detingudes 27 persones a França a les protestes de nou enmig d'un ampli dispositiu policial

Fabrice Hebert / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats franceses han notificat la detenció de 27 persones fins a les 14.00 hores d'aquest dissabte, enfront de les 217 del cap de setmana anterior, en el marc d'una nova jornada de mobilitzacions per denunciar la mala situació de l'educació pública, l'elevat cost de la vida i la violència policial de les últimes setmanes.
El Ministeri de l'Interior ha destacat el caràcter pacífic de la majoria de convocatòries i ha assenyalat que la situació al país "sembla generalment tranquil·la"; si bé es mantindrà "una alta vigilància" i les forces de seguretat romandran mobilitzades per garantir "la seguretat de les persones i els béns", així com el lliure exercici del dret a manifestar-se de la població francesa.
Dades oficials situen la participació en 14.000 persones, xifra que suposa un descens en la mobilització respecte a les jornades anteriors. Entre les concentracions més nombroses figuren les de Clarmont d'Alvèrnia, on s'han reunit unes 2.000 persones, i la de Pau, que ha congregat una mica més de 2.000 manifestants, segons el recompte recollit pel diari 'Le Figaro'. També s'ha donat compte de mobilitzacions amb centenars de participants a Avinyó i Guéret.
Les autoritats locals han establert restriccions nocturnes a diverses ciutats per prevenir possibles pertorbacions de l'ordre públic, en una jornada de protestes que coincideix amb les celebracions previstes per la festivitat d'Halloween. Així, a París, la Prefectura de Policia ha decretat un toc de queda als voltants de la plaça de la República i la de Châtelet-Les Halles durant les nits del dissabte al diumenge i del diumenge al dilluns, entre les 23.00 i les 6.00 hores. La mesura també afecta menors que no estiguin acompanyats per adults a ciutats com Bordeus, Marsella i Le Mans.
Les autoritats franceses han reforçat aquest dissabte el dispositiu de seguretat a tot el país, amb prop de 70.000 policies i efectius de seguretat desplegats per prevenir disturbis, saquejos i actes vandàlics.