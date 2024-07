França denuncia un "atac massiu" a la seva xarxa de trens d'alta velocitat abans de la inauguració dels JJOO

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos (SNCF) ha denunciat aquest divendres un "atac massiu" contra la seva xarxa de trens d'alta velocitat, situació que afecta tres de les quatre línies de la capital, París, i que té lloc hores abans de la cerimònia d'obertura dels JJOO.

"Després d'aquest atac massiu amb la intenció de paralitzar la xarxa de línies d'alta velocitat, un gran nombre de trens han estat desviats o cancel·lats", ha dit l'empresa a través d'X, la qual ha demanat als viatgers que si poden posposin el viatge i que "no vagin a les estacions".

Així, ha especificat que la xarxa "ha estat víctima de diversos actes maliciosos simultanis" que afecten tres línies i ha manifestat que "s'han originat incendis provocats de manera intencionada per fer mal a les instal·lacions".

La companyia ha recalcat que la quarta línia no ha resultat afectada després de "desarticular" un atac. "Els nostres equips s'hi han desplaçat per al diagnòstic i començar amb les reparacions", ha indicat.

No obstant això, ha reconegut que la circulació de les línies Atlàntic, Nord i Est "estan molt afectades". "Alguns trens han girat cua, mentre que un gran nombre han estat cancel·lats", ha resolt, sense que ara com ara hi hagi cap reclamació de l'autoria d'aquestes accions.