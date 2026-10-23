França declara el tiroteig als afores de París com un "atemptat terrorista"

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior francès, Laurent Nuñez, ha declarat que el tiroteig que ha deixat un mort i quatre ferits aquest divendres a dues localitats de la regió de Yvelines, als afores de París, es tracta d'un "atemptat terrorista" que la Fiscalia ja investiga amb el possible agreujant de crim d'odi per motius racistes.
Armat amb un subfusell STEN de la Segona Guerra Mundial i desplaçant-se amb cotxe, un individu ha disparat diverses ràfegues de foc a les ciutats de Trappes i La Verrière abans d'acabar detingut a la localitat de Coignières, prop d'una zona comercial.
L'atacant ha matat una persona d'origen africà i ha ferit de gravetat una altra persona a Trappes, segons l'alcalde de la ciutat, Ali Rabeh. Minuts després, ja a La Verrière, n'ha ferit tres més, entre ells una nena de 12 anys. Els metges han aconseguit estabilitzar-la però està greu.
El sospitós ha estat identificat com Kévin T., un ciutadà francès de 39 anys, conegut per la policia però sense constar en les bases de dades de "radicalitzats" al país, segons fonts policials als mitjans francesos.
En qualsevol cas, la Fiscalia Nacional Antiterrorista ha anunciat una investigació per "homicidi en relació amb una organització terrorista, amb la circumstància que els actes s'han comès per pertinença real o suposada a una determinada raça, ètnia, nació o religió".